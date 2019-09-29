Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe! Kadroda 2 eksik...

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

29.09.2019 10:51
Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe! Kadroda 2 eksik...

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.


Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.


- Kadroda 2 eksik


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.


Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.


Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.