Gazişehir'den Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off oynaması kesinleşen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e odaklanmış durumda. Kırmızı-siyahlılar, ligde bu hafta sonu oynanacak son lig maçlarının ardından başlayacak olan Play-Off maratonu için hazırlıklarına başladı.

Mental ve fiziksel açıdan bu maçlara odaklanmış olan Gaziantep ekibinde Başkan Adil Sani Konukoğlu, Teknik Direktör Erkan Sözeri, takım kaptanları Pierre Webo ve Ahmet Kesim basın mensuplarıyla bir araya gelerek birlik beraberlik çağrısı yaptılar.

Konukoğlu: "Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyacağız"

Gazişehir tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen kırmızı-siyahlı takımda, Başkan Adil Sani Konukoğlu açıklamalarda bulundu. Konukoğlu, "Gaziantep, Süper Lig'i kesinlikle hak eden bir şehir. Biz bu şehri Süper Lig hedefine ulaştırmak için gayret gösteriyoruz ve bunu da başaracağız. Bu süreçte Rize maçını saymazsak çok önemli üç maç oynayacağız. Tek hedefimiz kupayı alıp gelmek. Bunun için de önümüzde çok kritik bir maç var, o da Play-Off'un ilk maçı. Ben bütün Gaziantep halkının, futbolseverlerin bizi bu maçta yalnız bırakmamalarını istiyorum. Şu andan itibaren bizim gerek basın mensupları, gerek taraftarı, gerekse de tüm takım olarak bir ve beraber olmamız lazım. Bunu başarırsak bu takım Süper Lig emeline kolaylıkla ulaşacaktır" diyerek topyekun bir başarı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Sözeri: "İkinci yarının en başarılı takımıyız"

Basın toplantısında açıklama yapan Teknik Direktör Erkan Sözeri de destek beklediklerini vurgularken, "İstatistiksel olarak ikinci yarının en başarılı takımıyız. Biz bunu Play-Off'da da sürdürüp bu başarıyı taçlandırmak, Gaziantep'e hem Süper Lig müjdesini hem de şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz. Son haftalarda biraz motivasyon kaybı ve stres yaşadık ama bunun sebebi de her maça anormal derecede final havasında girmemizdi. Bu nedenle zaman zaman eksiklerimiz hatalarımız oldu ama biz ekip olarak bu takımı 14. sıradan alıp bu noktalara getirdik. Play-Off'a da iyi hazırlanıyoruz ve umuyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Bunun için özellikle taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Ben taraftarlarımızdan içeride oynayacağımız ilk Play-Off maçında ve nasip olursa finalde stadı doldurmalarını istiyorum. Onlar gelsinler yanımızda olsunlar gerisini biz hallederiz" dedi.

Webo: "Taraftarın desteğine ihtiyacımız var"

Teknik Direktör Sözeri'nin ardından konuşan takım kaptanı Pierre Webo ise, "Gazişehir'e geldiğimde düşündüğüm ilk şey bu şehrin ve takımın Süper Lig'i kesinlikle hak ettiği olmuştu. Sezona biraz kötü başladık ama şu an iyi bir noktayız. Şu andan itibaren şehrin ve taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Onlar yanımızda olursa biz oyuncular olarak her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz" derken ikinci kaptan Ahmet Kesim taraftarı ve şehri yanlarında görmek istediklerini vurguladı. - GAZİANTEP