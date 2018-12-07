Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm

Gaziosmanpaşa Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan daireler, sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yürütülen Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri, kura çekimiyle belirlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Banu Tantan da kura törenine katılarak vatandaşların heyecanına ortak oldu.



Dairelerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Usta, "Karayolları Mahallemiz çok büyük bir mahalle. Kentsel dönüşümün temelden yapılması planlanmış bir mahalle. TOKİ ile işbirliği yapmak suretiyle birinci etabı tamamlamak üzereyiz. Hak sahiplerimizin kura çekimlerini yapıyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Zor bir bölgeydi, şu an hızlı bitirdiğimiz bir bölge konumunda." ifadelerini kullandı.

Süreci hak sahipleriyle uyum ve anlayış içinde yürüttüklerini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Biz kentsel dönüşümle önce gönülleri inşa ettik, sonra konutları inşa ettik. Gönülleri inşa etmezsek bu mümkün olmazdı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla köklü çözüm, temelden çözüm, sorunsuz ve mutlu yaşam alanları olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde vatandaşlar merak ve mutluluğu bir arada yaşadı. İlk kurayı Milletvekili Çamlı ile Belediye Başkanı Usta birlikte çekti. Yeni evleri belirlenen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi modern konutların yanı sıra yeşil alan ve sosyal tesisleri de barındırıyor. Konut alanında bin 200 kişi kapasiteli cami, kapalı ve açık spor salonu, kapalı bay-bayan yüzme havuzu, çocuk parkı, kafeterya, 32 derslikli okul ile her daireye özel otopark bulunuyor.