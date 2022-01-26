GAZİOSMANPAŞA'DA BUZLU YOLDA YAYALAR DÜŞTÜ, ARAÇLAR KALDIRIMA ÇARPTI

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da buzlanan yolda yürüyenler düşmekten kurtulamadı. Zor anlar yaşayan sürücüler de kaldırıma çarptı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde buz tutan yokuşta sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yayalar kaymaktan kurtulamadı, yere düştü. Çocuklar buzu eğlenceye çevirse de, o oyun düşme ile sonuçlandı. Yaralanan olmadı. Araçlarıyla o yokuşa gelenlerin çoğuysa, kazadan kaçamadı. Buzlu yokuşta kayan bir otomobil kaldırıma çarptı. Biri taksi de buzlu yolda kaydı ancak kaldırıma çarparak durabildi. Kaldırımla yol arasında kalan taksicinin yardımına çevredekiler koştu. Patinaj çeken taksiyi geriye doğru iterek kaldığı yerden çıkardılar.

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