Gaziantepli makarna üreticileri hasat dönemini değerlendirdi Gaziantepli makarna üreticileri yeni hasat dönemi için değerlendirme toplantısı yaptı.

Gaziantepli makarna üreticileri yeni hasat dönemi için değerlendirme toplantısı yaptı.

Gaziantep Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı başkanlığında bir araya gelen üreticiler değerlendirmelerde bulundu.

Makarna sektörünün Türkiye ihracatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Akıncı, üretim kalitesi, fiyatı ve marka değeriyle dünyada söz sahibi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin durum buğdayı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığını, yine ihracat ve üretimde de bu başarısını perçinleyerek sürdürdüğünü vurgulayan Akıncı, 160'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör temsilcilerinin yaşanan bazı korumalı pazar engellerini aşmasıyla birlikte dünya liderliğine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca sektör temsilcileri görüşlerini iletti.

Kaynak: AA