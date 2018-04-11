Gaziantepli Kick Bokscular 13 Madalya ile Döndü

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan Gaziantepli sporcular 13 madalya ile döndü.

Antalya'da yapılan ve 29 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası bu yıl, müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden Alperen Atabay'ın anısına gerçekleştirildi. 8 tatami, 4 ring olmak üzere 12 müsabaka alanında oynanan maçlarda Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 11 altın, 2 gümüş madalya ile şehre döndü. Müsabakalarda Büşra Arslan 3 altın, Mehmet Ali Sırtlan 3 altın, Saadet Arslan 3 altın, Levent Burak Kütüklü 1 altın, Seyit Battal Ay 1 altın ve Filyet Nacar 1 Gümüş madalya aldı. Takım müsabakalarında ise turnuvayı ikinci tamamlayan takım, 1 gümüş madalyayı daha hanesine ekledi.

Şampiyonayı değerlendiren Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Öncelikle başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden Alperen Atabay kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Bu müsabakanın önemi bizim için bir kat daha artmıştı. Sporcularımız ve antrenörlerimiz ellerinden geleni yaptılar ve sonuca ulaştık. Gazi şehrimize 13 madalya getiren sporcularımı ve antrenörlerimi tebrik ediyorum. Bizler için başarının bir çıtası yoktur. Çünkü başarının üstünde başarılar yakalayabilirsiniz. İnşallah bu sporcularımız bizleri daha da gururlandıracaktır" dedi. - GAZİANTEP