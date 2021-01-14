Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim
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Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim

14.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:51
Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim

Gazaiantep FK ve Sivasspor ile adı anılan ve son olarak ülkesinde Sao Paulo formasını giyip Ağustos ayından beri herhangi bir kulüple anlaşmayan Alexandre Pato, transferine dair açıklamalarda bulundu. Emekli olmadığını ve 5 yıl daha oynayacağını söyleyen Pato, Milan'da oynamanın kendisi için harika olacağını belirtti.

Süper Lig takımlarından Gaziantep ve Demir Grup Sivasspor'un gündemine gelen dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Alexandre Pato geleceği hakkında açıklama yaptı.

Alexandre Pato, Milan'a dönmek gibi bir hayali olduğunu açıklarken; "Zlatan Ibrahimovic ile muhteşem bir ikili olabiliriz" dedi.

"5 YIL DAHA OYNAYACAĞIM"

Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Yakında futbola geri döneceğim. Henüz hiçbir şey belli değil ama emekli olmadım. 5 sene daha oynayacağım. Antrenman yapıyorum, düzenli besleniyorum, maçları takip etmeye devam ediyorum." dedi.

"MILAN'A DÖNME HAYALİM VAR"

Sao Paulo'nun yaz aylarında serbest bıraktığı 31 yaşındaki futbolcu, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada "Milan'a dönmek gibi hayalim tabii ki var. 150 maçta 63 golüm bir lig ve bir de İtalya Süper Kupası şampiyonluğum var. Milan her zaman kalbimde ve geri dönmek rüya gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

"ZLATAN'LA HARİKA BİR İKİLİ OLURDUK"

Alexandre Pato 'Zlatan Ibrahimovic'in yardımcısı rolünü kabul eder misin?' şeklindeki soruya "Evet ederim, bunda sorun ne olabilir ki? Ama ben sadece yardımcı rolü için gelmem. Çünkü oynarım, hocayı ikna etmek için birkaç maç bana yeter (Gülerek). Ayrıca birlikte oynayabiliriz, harika bir ikili olurduk." dedi.

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