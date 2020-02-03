Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-185 lira arasından satıldı.

03.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:18
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-185 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg54,8860,44
Antep fıstığı (kavlak)Kg62,6671,18
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00185,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00140,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (sıra iç) Kg76,0085,00
Zeytinyağı Kg15,0015,00
Dana eti (karkas) Kg33,5033,50
Nohut (naturel) Kg2,853,00
Kırmızı mercimekKg6,666,66

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler