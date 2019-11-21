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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 143 liradan satıldı.

21.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 143 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg46,0056,50
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg67,0068,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg143,00143,00
Antep fıstığı (Kırmızı iç)Kg112,00128,00
Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg27,0027,00
Badem içi (tatlı)Kg53,5869,40
Biber salçası (acı)Kg11,9019,44
Dana eti (Karkas) Kg29,0029,00

Kaynak: AA
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