Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette yaptıkları aramada 8 kilo 500 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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