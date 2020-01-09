Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 14 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA