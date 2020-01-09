Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 14 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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