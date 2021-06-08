Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi
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Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi

Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te belediye otobüsünde rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştiren şoför, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep'te belediye otobüsünde rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştiren şoför, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ödüllendirildi.

Şahin, makamında ağırladığı şoför Mehmet Yılmaz'dan olayı dinledi, gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Yılmaz'a ödül olarak Cumhuriyet altını hediye eden Şahin, bunun sembolik bir hediye olduğunu belirterek, "Bizimkisi çam sakızı misali. Çok güzel örnek olacak bir davranışta bulundu kardeşimiz. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. Kendisine ve ailesini küçük de olsa bir hediye vermek istedik." dedi.

Yılmaz ise o an içinden gelerek hareket ettiğini ve bir hayat kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine ilgi gösteren herkese teşekkür eden Yılmaz, "Ben bunları sadece içimden gelerek ve insanlık adına yaptım. Bana verdiği hediyeden dolayı başkanıma çok teşekkür ederim. Bizi onurlandırdı." şeklinde konuştu.

Gazikent-Burç hattında çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüste şoför olarak çalışan Mehmet Yılmaz, önceki gün yolculuk sırasında rahatsızlanan kadını otobüsle hastaneye yetiştirmişti.

Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi
Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Gaziantep'te rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götüren şoför ödüllendirildi - Haberler
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