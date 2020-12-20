Gaziantep'te özel meslekler için özel destek
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Gaziantep'te özel meslekler için özel destek

20.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:22
Gaziantep'te özel meslekler için özel destek

Şahinbey Belediyesi, kolluk kuvveti ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin umudu oluyor.

Şahinbey Belediyesi, kolluk kuvveti ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin umudu oluyor. Gaziantep'te çok sayıda genç fiziki yeterlilik sınavlarına Şahinbey Belediyesi'nin açtığı Fiziki Yeterlilik Kurslarında hazırlanıyor.

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Akkkent Spor Köyü'nde hazırlanan gençler, profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Eğitimler korona virüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayatına yön vermek isteyen gençlere sunulan imkanlarla destek olduklarını belirterek, "Özellikle eğitime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyü içerisindeki tesislerimizde gençlerimiz hayatlarına yön vermek için Fiziki Yeterlilik Kursuna katılıyorlar. Ücretsiz ve profesyonel hocalarımız eşliğinde sınavlara hazırlanan gençlerimize bizler de Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. 2017 yılında başlattığımız projemizden şimdiye kadar bin 245 öğrencimiz faydalandı. Bu yıl ise 222 öğrencimiz sınava hazırlanmak için Fiziki Yeterlilik Kurslarına gelmeye devam ediyor. Onlarında daha önceki öğrencilerimizde olduğu gibi başarılı olarak, istedikleri yerlerde eğitimlerine devam edeceklerine inanıyorum. Yapılan eğitimlerde korona virüs tedbirlerine uyularak veriliyor. Bu anlamada hassasiyetimizi koruyoruz" diye konuştu.

Akkent Spor Köyü'nde zorlu parkurlarda sınavlara hazırlanan öğrenciler, Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Hayatımıza yön verecek bir sınava hazırlanıyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizlere ücretsiz kurslar veriyor. Burada profesyonel hocalar eşliğinde sınavlara hazırlanıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana kendimizi çok iyi geliştirdik. Eğitimlerimizde korona virüs tedbirlerine çok dikkat ediliyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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