- Gaziantep'te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 yaralı - Gaziantep'te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 yaralı Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde kavun ve karpuz yüklü kamyon sürücüsünün bir anda kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

- Gaziantep'te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde kavun ve karpuz yüklü kamyon sürücüsünün bir anda kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza Nurdağı - İslahiye çevreyolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Hatay'a yüklediği yaklaşık 8 ton civarında ki kavun ve karpuzları götürmek için yola çıkan 31 HZ 106 plakalı araç sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü İbrahim Y. hafif şekilde yaralandı. Kazada kamyonda yüklü olan kavun ve karpuzlar kapakların açılması sonucu 3 ton kavun ve karpuz tarlaya saçıldı. Asayiş ekipleri araç içerisinde inceleme yaparak kazanın sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

Yaralı sürücü olay yerine çağırılan sağlık ekibi tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA