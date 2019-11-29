Gaziantep'te hedef Yukatel Denizlispor'u mağlup etmek

29.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:05

SÜPER Lig'de geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve 10'uncu sıraya yerleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular Furkan Soyalp ve Kana Biyik, Pazar günü oynayacakları Yukatel Denizlispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcular Furkan Soyalp ve Kana Biyik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

Daha konsantre şekilde önlerindeki maçlara bakmak istediklerini belirten Furkan Soyalp, "Antalyaspor maçında öne geçtikten sonra iyi oynuyorduk. Psikolojik olarak geri çekildik. 3 puanı kaybettiğimiz için üzüldüm, fakat deplasmanda alınan 1 puan da bizim için başarıdır. Daha konsantre olarak önümüzdeki maçlarda puanlar almak istiyoruz. Oyuna sonradan giriyordum. Son maçta ilk 11'de şans buldum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum. Umarım bu kulübe ve şehre katkı verebilirim. Denizli maçına yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Zorlu rakiplerimizden birisi. İçeride taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Umarım 3 puanı alırız" dedi.KANA BIYIK: ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYORKırmızı-siyahlı ekibin Kamerunlu oyuncusu Kana Biyik ise Antalyaspor maçında geriye yaslandıkları için son dakikada gol yediklerini ve kendilerini zorlu maçların beklediklerini ifade ederek, "Geçen hafta golü bulduktan sonra geriye yaslandık. Oyunu kazanmak için fırsatlar da yakaladık ama bunları değerlendiremedik. 2 puan kaybetmemizin sebebi golü bulduktan sonra daha çok geriye yaslanmamızdı. Sebeplerden birisi buydu. Deplasmanda alınan 1 puan kötü bir puan değildir. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sadece bu maç değil, ligdeki bütün maçlar zorlu olacak. Rakibimizin iyi, kaliteli oyuncuları var. Rakibimizin karşısında güçlü durarak, kötü sonuçlar almadan bu maçtan güzel ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan görüntülerFurkan Soyalp'in açıklamalarıKana Biyik'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler