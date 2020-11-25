Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

25.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:47
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda, bazı evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak giren polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 13 cep telefonu, 6 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 şok cihazı, 1 dipçiksiz yarı otomatik tüfek, 11 fişek, uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirdi. Fuhuş yaptırılan 11 kadının tespit edildiği operasyonda gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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