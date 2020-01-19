Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

19.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:36

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Dülükbaba Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 kilo 450 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA