Gaziantep'te Esnafa Marka ve Logo Sertifikası Verildi

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Lahmacunu ve Antep Tırnaklı Pidesini coğrafi işaret tescil şartlarına uygun şekilde imalatını yapan işletmelere, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından marka ve logo kullanım sertifikası verildi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, yapılan denetimler sonucunda, Antep Lahmacununu ve Antep Tırnaklı Pidesini tescil şartlarına uygun şekilde imalatını yapan ve ilgili tescil kriterlerini yerine getiren 9 firmaya, bu ürünlerin coğrafi işaret marka ve logosunu kullanım sertifikası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son iki yılda Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden 20 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna, coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunduklarını, bunlardan şu ana kadar 9 adetinin tescilinin Gaziantep adına alındığını söyledi.

Pide ve lahmacunun coğrafi işaret marka ve logo kullanım sertifikası için başvuruda bulunan üreticilerden 9'una istenilen kriterleri yerine getirdiği için sertifika verildiğini vurgulayan Tiryakioğlu, sertifika almak isteyen diğer imalatçı firmalarında denetim için GTB'ye başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

Amaçlarının gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan bu ürünleri korumak ve geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, şöyle devam etti:

"Tescil çalışmalarımızı sadece ülkemizle sınırlı tutmuyoruz, Antep Lahmacununun AB tescilini almak için de gerekli yasal başvurularımızı tamamladık. İnşallah 2019 yılı içerisinde tıpkı baklavamız gibi Antep lahmacunumuzun da AB'nin tescilli ürünleri arasına girmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl belirlediğimiz diğer tescilli ürünlerimiz için de AB başvurularımızı gerçekleştireceğiz."

GTB Başkanı Mehmet Akıncı ise, Türkiye'de şehir adına en fazla ürün tescili yapan ve başvuruda bulunan borsa konumunda olduklarını kaydetti.

Programda, İmam Çağdaş adına Talat Çağdaş, Üçler adına Alper Kurtgil, Acıoğlu adına Hakan Acıoğlu, Çulcuoğlu adına Beyhan Elva'ya Antep Lahmacunu coğrafi işaret sertifikası, Hösükoğlu Pide Fırını adına Mehmet Naci Dağdelen, Seçkin Pide Fırını adına Muzaffer Tayiz, Karahan Pide Fırını adına Olkay Karahan, Güler Pide Fırını adına Abdullah Güler ve Şimşek Pide Fırını adına Kemal Şimşek'e de Antep Tırnaklı Pidesi coğrafi işaret sertifikası takdim edildi.

Kaynak: AA