Gaziantep'te dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir sucuk ve et firmasını dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir sucuk ve et firmasını dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, firmadan sipariş ettikleri 300 kilogram sucuk ile 100 kilogram köfteyi teslim alarak parasını ödemeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yaptıkları incelemede sipariş veren kişileri tespit etti.

Ekiplerce yapılan operasyonda A.K. ve Y.D. gözaltına alınırken bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Ürünlere ise jandarma ekiplerince el konularak firmaya teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek