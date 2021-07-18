GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nazmi Cem Kocager idaresindeki 34 DGA 299 plakalı cip, İslahiye-Hassa Karayolu Otogar Kavşağında Vahit Demiral'ın kullandığı 38 KN 469 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Züleyha(9), Gülnur(11) Demiral yaralandı.?
Yaralılar, ? 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek