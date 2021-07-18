GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nazmi Cem Kocager idaresindeki 34 DGA 299 plakalı cip, İslahiye-Hassa Karayolu Otogar Kavşağında Vahit Demiral'ın kullandığı 38 KN 469 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Züleyha(9), Gülnur(11) Demiral yaralandı.?

Yaralılar, ? 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP - Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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