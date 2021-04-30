Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te normal günlerde yoğunluğun yaşandığı çarşılar, cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri işlek caddelerde kısıtlamaya yönelik uygulama yaptı. Yayaların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.


Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir
Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Tandoğan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:29:03. #1.15#

title