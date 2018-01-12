Gaziantep'te Bıçaklı Kavga 1 Ölü

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga 1 Ölü

Gaziantep'te bıçaklı kavga 1 ölüEKŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİPara anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Uyan Deniz Cankı'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ile Ercan M.

Gaziantep'te bıçaklı kavga 1 ölüEK

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Uyan Deniz Cankı'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ile Ercan M., emniyetteki ifadelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

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