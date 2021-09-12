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Araban'da pamuk hasadına başlandı

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban'da pamuk hasadına başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde pamuk hasadına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde pamuk hasadına başlandı.

Yaklaşık 25 bin dönüm alana ikinci ürün pamuk ekimi yapılan ilçede, 2021 yılının ilk makineli pamuk hasadı yapıldı.

Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat yapılan alanı ziyaret etti.

Altun, gazetecilere hasat edilen pamukta yapılan incelemede kalitesinin iyi olduğunu ve rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz uzun bir çalışma ve emek verip bin bir masraf ile yetiştirdikleri pamuğun 2021 yılı makineli pamuk hasadı döneminde tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz." dedi.

Çiftçi Arif Can da babasından kalan araziye yıllardır pamuk ektiğini belirterek, "Bu yıl Araban Ovası'nda 2021 yılının ilk pamuk hasadını yapan üretici olmam nedeniyle mutluyum. Bu hasat döneminde dönüme 450-500 kilogram verim almayı bekliyorum. Tüm Arabanlı pamuk üreticisi arkadaşlarıma bol kazançlı sezon diliyorum." diye konuştu.

Araban'da pamuk hasadına başlandı

Araban'da pamuk hasadına başlandı

Araban'da pamuk hasadına başlandı

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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Haber: Araban'da pamuk hasadına başlandı - Haberler
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