Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

İslahiye'de maskelerini takarak meydan ve parklara giden yaşlılar sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet etme fırsatını buldu, birbirleriyle hasret giderdi.

Park ve meydanda buluşan yaşlıların bir kısmı spor aletleriyle spor yaparken bir kısmı uzun süre dışarıda birbirlerine kavuşan arkadaşlar da birbirlerine çiçek verdi.

Öte yandan bazı yaşlılar ise hem yürüyüş yaptı hem de mezarlık ziyaretlerinde bulundu.

Araban

Araban ilçesinde ise vatandaşlar yürüyüş yaptı, parkta güneşin keyfini çıkardı.

Evlerinin yakınlarındaki cadde ve sokaklarında yürüyüş yapan vatandaşlar, aynı semtte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkında maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA