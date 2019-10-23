23.10.2019 12:59

Gaziantep polisinden 1078 personel ve 81 ekip ile dev operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep polisi 1078 personel ve 81 ekip ile yaptığı uygulamada 55 sabit uygulama noktasına, umuma açık iş yerlerine, 22 parkta ve 14 umuma açık içkili restoranlarda arama yapıldı.

Gaziantep il genelinde yapılan Güven Huzur Uygulamasında 967 araç kontrol edilirken, araçlardan 84 araca toplamda ceza uygulandı. Eş zamanlı 32 araç trafikten men edildi. 13 işyerine ise idari işlem yapıldı. Kontrol edilen şahıslardan 2 gram metamfetamin, 0.96 gram eroin ve 0.24 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uygulamada toplam 4 bin 889 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Sorgularda 5 şahsın arandığı belirlenerek, gözaltına alındı.

Uygulamada, 7 şahsa adli ve 17 şahsa idari, 7 İşyerine sigara ve nargileden işlem yapılarak 1 İş yerine de TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesi olmadığından işlem yapıldı.

Kaynak: İHA