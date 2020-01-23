Gaziantep islahiye'de ev yangını
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Gaziantep islahiye'de ev yangını

İslahiye'de ev yangınıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

23.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:53
Gaziantep islahiye'de ev yangını

'de ev yangını

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde 2 katlı bir evin üst katında çıktı. Suriyeli Habboş ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep islahiye'de ev yangını
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