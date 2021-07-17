Gaziantep'in "doğal bulguru"na ilgi artıyor
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Gaziantep'in "doğal bulguru"na ilgi artıyor

Gaziantep'in 'doğal bulguru'na ilgi artıyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te doğal yöntemlerle üretilen bulgura son 10 yıldır pek çok ülkeden talep geliyor.

Gaziantep'te doğal yöntemlerle üretilen bulgura son 10 yıldır pek çok ülkeden talep geliyor.

Üretim ve ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi olan Gaziantep, onlarca tescilli ürününden birisi olan doğal bulguruyla da ekonomiye güç katıyor.

Gaziantep ve çevresinde doğal yöntemlerle üretilen bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli bir hazırlık sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

Ağırlıkla Barak Ovası'nda yetiştirilen buğdayın bulgura yolculuğu, kamyonlarla kentteki bulgur işleme tesislerine getirilmesiyle başlıyor. Çürük tanelerin ayrılması için elekten geçirilen daha sonra dev kazanlarda yıkama ve kaynatma işlemine tabi tutulan buğday, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

Yaklaşık 2 gün kavurucu sıcakta bekletilen ve tekrar işleme tesisine alınan buğday, son kez makineden geçirildikten sonra bulgura dönüşüyor. Bulgurun özellikle açık alanda güneşe serilmesi sırasında oluşan güzel görüntüler ise fotoğraf meraklılarını Nizip ilçesine çekiyor.

Ürün, özellikle son 10 yıldır yurt dışından da ilgi görüyor. Bölgeden bu yıl kilogramı 4 liradan ortalama 250 bin ton bulgur ihraç edildi.

Aroması farklı

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, AA muhabirine, Gaziantep ve ilçelerinin bulgurun en önemli üretim merkezilerinden olduğunu söyledi.

Sarı, "Üretim yapan fabrikaların çoğu burada. İklim şartlarından dolayı bulguru yerde sererek kurutma şekli var. Güneşte kurutabiliyoruz. İklim müsait olmadığı zaman, yağışlı havalarda kapalı devre kurutma sistemini kullanıyoruz ancak Allah'ın verdiği enerjiyi kullanmak hepimizin karına." dedi.

Sarı, güneşte kurutulan bulgurun daha lezzetli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bulgura ilgi, ihracat olarak da her geçen gün artıyor. Yıllık 250 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşiyor. Son 10 yılda ihracat, 10 bin tonlardan bu rakamlara geldi. İlgi özellikle son 10 yılda çok arttı. Bulgur, Orta Doğu halklarının en çok kullandığı ürün ama birçok dünya ülkesine de gönderiyoruz. Son dönemlerde ülke genelinde ve dünyada pilavlarda pirinçten daha çok kullanılıyor diyebiliriz."

Bulgurun sağlık açısından faydalarına işaret eden Sarı, "Sağlığa faydalı olduğu tescil edildi. İçeriğinde nişasta barındırmayan, folik asit bakımından çok güçlü bulgurun raf ömrü de yüksek. Pişmiş ürün olduğu için çabuk bozulmuyor. Biraz da bu yüzden çok tercih ediliyor. Farklı ürünlerle çeşitlendirilebiliyor. İnce bulgur köfterde çok fazla kullanılıyor. Bizim ürünümüzün farkı ise güneşin verdiği tat ve aroma." diye konuştu.

Sarı, bulgurun yeteri kadar tanıtılmadığını dile getirerek, "Bulgur, şu anda ekonomik olarak ucuz. Yurt dışında tanıtımı artırabilirsek ihracata büyük katkı sağlamış olacağız. Bu notada çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 'doğal bulguru'na ilgi artıyor
Gaziantep'in 'doğal bulguru'na ilgi artıyor
Gaziantep'in 'doğal bulguru'na ilgi artıyor
Gaziantep'in 'doğal bulguru'na ilgi artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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