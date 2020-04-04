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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Koronavirüs, Gaziantep, Ekonomi

Gaziantep ihracatını ilk çeyrekte artırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı yüzde 2,1 arttı.

04.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:26
Gaziantep ihracatını ilk çeyrekte artırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı yüzde 2,1 arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kentten mart ayında 609 milyon 795 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 641 milyon 250 bin dolarlık ihracat yapan iş dünyasının ihracat rakamları, bu yılın aynı döneminde dünya genelindeki yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 4,9 geriledi.

Salgının etkisine rağmen yılın ilk çeyreğinde elde edilen veriler ise Gaziantep için umut verici oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yurt dışına 1 milyar 819 milyon dolarlık ürün gönderen iş insanları, bu yılın aynı döneminde de 1 milyar 856 milyon 832 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Gaziantep, 2020 yılının ilk çeyreğinde ihracat rakamlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artırdı.

Gaziantep, hem aylık hem de ocak-mart dönemi bazında en fazla ihracat yapan 5. il unvanını da sürdürdü.

"Birlik ve beraberlik içinde atlatacağız"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım, yaptığı açıklamada, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle düşüşün beklendiğini söyledi.

Yıldırım, Gaziantep'in tüm olumsuzluklara rağmen dönemsel artışını sürdürdüğünü, bunun da kent ekonomisi açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepliler her şeye rağmen çalışma azminden, özveriden vazgeçmez. Yılın ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda da bunu çok net görüyoruz. Gaziantep'in performansını daha da yukarıya çıkaracak potansiyeli mevcut. Salgının geçmesiyle bunları daha net görebileceğiz."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık bazda düşüş yaşanmasına rağmen dönemsel artışın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sağlığın korunmasıyla sıkıntılı her sürecin atlatılabileceğini ifade eden Ünverdi, "Koronavirüs nedeniyle tüm dünya adeta bir imtihandan geçiyor. Sağlığımızı bir taraftan korumaya çalışırken diğer taraftan da yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürme mücadelesi veriyoruz. İnşallah bugünleri de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız." diye konuştu.

Mart ayındaki düşüşün geçici olduğunu anlatan Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Koronavirüs nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşadık ancak inşallah en kısa sürede eski günlerimize döneriz. Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine baktığımız zaman çoğu ülke sınır kapılarını kapattı. Ülkemiz de virüsün dış etkilerine karşı tüm tedbirlerini aldı. Tabii bu durumun üretim ve ihracatımıza yansımaları oldu. Zor günlerden geçiyoruz ama bunları da atlatacağız."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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