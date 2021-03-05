Gaziantep futbolcusu Maxim, Beşiktaş maçında takıma güveniyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep futbolcusu Maxim, Beşiktaş maçında takıma güveniyor Açıklaması

05.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:00
Gaziantep futbolcusu Maxim, Beşiktaş maçında takıma güveniyor Açıklaması

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, İstanbul deplasmanında 3 puan alabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, İstanbul deplasmanında 3 puan alabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Maxim, gazetecilere, geçen hafta 10 kişi kalmalarına rağmen Gençlerbirliği maçını kazandıklarını hatırlatarak, bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Daha önceki haftalarda da iyi mücadele ettiklerini ancak 3 puan elde edemediklerini anlatan Maxim, şöyle konuştu:

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize öz güven kazandırdı. Ayrıca takım olarak sahada herkesin birbirine ne kadar yardımcı olmaya çalıştığını da Gençlerbirliği maçında gösterdik. Bu öz güven önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Mesela önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili çok pozitif düşünüyorum. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. "

Rumen futbolcu, kendi performansıyla ilgili bir soruyu da "Performansımın düştüğünü düşünmüyorum. Önceden goller atıp, asistler yapıyordum. Şimdi biraz daha düştü. Belki o yüzden performansımın düştüğünü düşünülüyor ama futbol sadece skor değil. Hep skora katkıda bulunmak istiyorum ama bu bir takım oyunu. Hep beraber oynuyoruz. Çalıştıkça yeniden skora katkıda bulunmaya çalışacağım. Bunu ben de çok istiyorum." diye konuştu.

Maxim, takımın bulunduğu konum itibariyle beklentilerin yüksek olduğunu aktararak, "Hocam benim serbest oynamama izin veriyor. Bu da bana öz güven veriyor aslında. Bu şekilde giderek daha iyi yerlere geleceğim. Bizden beklentinin farkındayız. Bunun için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep futbolcusu Maxim, Beşiktaş maçında takıma güveniyor Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 10:13:06. #1.15#
title