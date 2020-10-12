Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi

Gaziantep Futbol Kulübü, 3 büyüklerin yıllarca peşinden koştuğu Belçikalı Kevin Mirallas'ın transferinin dünyada ses getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformları ve haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Kevin Mirallas'ın transferi hakkında etkileşimde bulundu.

Gaziantep'in simge lezzetlerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı beğeni yorumları yaptı.

Yıldız futbolcu Kevin Mirallas transferi başta Avrupa olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

Gaziantep Futbol Kulübünün resmi sosyal medya hesapları Kevin Mirallas transferinin ardından rekor etkileşim sayısına ulaştı. Transferin duyurulduğu 5 Ekim ile 6 Ekim arasında yaklaşık 6 milyon kişiye erişildi.

"ŞEHİR İÇİN DE BÜYÜK ETKİ YARATTI"

Açıklamalarda görüşüne yer verilen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kevin Mirallas transferinin dünyada ses getirmesinden dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Mirallas'ı kadroya katabilmek adına uzun süredir titiz bir çalışma yaptıklarını aktaran Büyükekşi, "Kevin Mirallas kariyeri boyunca gösterdiği performansla adını Avrupa'ya kanıtlamış bir futbolcudur. Kariyerinde sayısız başarılara sahip. Bizler de şehrimizi her zaman başarılarıyla adından söz ettirebilmek adına yoğun çaba gösteriyoruz. Kendisinin transferi için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte oldukça titiz bir çalışma içerisine girdik ve sonunda takımımıza kazandırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Transferin ardından dünya basınında yer alacaklarını tahmin ettiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Ancak biz şehrimizin simgelerinden olan baklavamızı da bir kez daha duyurmayı başardık. Kevin Mirallas transferi sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki yarattı. Dünyanın hemen hemen her noktasında yapılan yorumları gördükçe bir Gaziantepli olarak haklı bir gurur yaşıyoruz. Umut ediyorum ki Kevin Mirallas, bundan sonra sahada göstereceği performansla adından söz ettirmeye devam edecek. Gerçekten çok düzgün bir karakter ve inanılmaz bir futbolcuyu aramıza kattık. Takımımızdaki tüm futbolcularımızla birlikte bu sezon çok başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü izleteceğimize inanıyorum."

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Gaziantep'in gastronomisi, sanayisi ve binlerce yıllık tarihi ile dünya çapında haklı bir üne sahip olduğuna dikkati çeken Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'in futbol ile de dünyada konuşulmasını hedeflediklerini aktardı.

Futbolun, ülkeler ve şehirler için en etkili tanıtım araçlarının başında yer aldığını vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık tarihimiz, sanayimiz ve gastronomimizle dünyanın ilgisini çeken şehrimizin futbol ile de dikkatleri üzerine toplaması, Gaziantep'in tanıtımı ve dolayısıyla da ekonomisinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak şehrimizin tüm dünyada daha fazla tanınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Oynayacağımız güzel ve sonuç getiren futbol ile Gaziantep'i ve değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize güvensin, desteğini arttırsın. Taraftarımızın da desteği ile herkesin gurur duyacağı bir takım olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan