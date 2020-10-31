Gaziantep FK: 1-1
31.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:07
STAT: EryamanHAKEMLER: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal GölenGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt - Johansson, Murat Yıldırım,(Dk. 64 Soner Dikmen ), Toure, Angelo, Motta, (Dk. 76 Berat Ayberk Özdemir), Furman (Dk. 64 Ayite), Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş (Dk.
STAT: EryamanHAKEMLER: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal GölenGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt - Johansson, Murat Yıldırım,(Dk. 64 Soner Dikmen ), Toure, Angelo, Motta, (Dk. 76 Berat Ayberk Özdemir), Furman (Dk. 64 Ayite), Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş (Dk. 74 Sami Gökhan Altınparmak), GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Kana-Biyik, Tosça, Maxim, Sousa (Dk. 63 Jefferson), Mirallas (Dk. 90 Enver Cenk Şahin), Morais, Oğuz Ceylan, Muhammet Demir (Dk. 63 Güray Vural), Dicko, (Dk. 65 Kenan Özer),GOLLER: Dk. 17 (P) Maxim, (Gaziantep FK) - Dk. 66 Candeias, (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği) - Sousa, Mirallas,, Morais, (Gaziantep FK)Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.Gaziantep FK, 17'nci dakikada Maxim'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. Gençlerbirliği'nde 66'ncı dakikada Candeias attığı golle skoru belirledi: 1-1.3'üncü dakikada Polomat'ın pasıyla kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Candeias topa vurmakta geç kalınca Toşca topu uzaklaştırdı.7'nci dakikada Mirallas'ın kullandığı kornerde Dicko topu boş kaleye gönderemedi.16'ncı dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kullanılan kornerde Murat Yıldırım, ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.17'nci dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.29'uncu dakikada Sousa'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Nordfelt topu güçlükle kornere çeldi.66'ncı dakikada skora denge geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Polomat ortasını yaptı. Candeias'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.67'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Maxim savunmanın arasından sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çektiği şutta kaleci Nordfelt topu son anda uzaklaştırdı.88'inci dakikada Soner'in ortasında Ayite'in kafa vuruşunu kaleci Günay son anda önledi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA