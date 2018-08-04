Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken Açıklaması

Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken, kulübün altyapı çalışmalarını yerinde görmek için Karataş Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi.

Karataş Spor Salonu'nda devam eden çalışmalarını yerinde izleyen Köken, sporcularla ve teknik ekiple bir süre sohbet etti.

Ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Başkan Deniz Köken, "Kulübümüzün başarısı ve geleceği için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple altyapıya büyük önem veriyoruz. Gerek kulübümüz gerekse ülkemiz basketbolunun geleceği için bunu yapmak zorundayız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Basketbol Kulübü'nün altyapısından yetişen İbrahim Ethem Yılmaz'ın U14 Milli Takım kadrosuna davet edildiğini anımsatan Köken, "Altyapılardaki başarının tesisleşmeden geçtiğinin farkındayız. Amacımız Gaziantep'teki her bölgeye bir salon inşa ederek, bu bölgelerdeki çocukları basketbol ile buluşturmak ve Gaziantep'ten daha çok Ethem Yılmazları milli takımda görmektir" diye konuştu.

Ziyareti sırasında sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Deniz Köken daha sonra Kulüp Genel Menejeri Boray Dai ve Altyapı sorumlusu Mahir Bayrak'tan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. - GAZİANTEP