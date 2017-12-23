Gaziantep Basketbol - İstanbul Bbsk: 85-72





SALON: Karataş Şahinbey



HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xxx), Can Mavisu (xxx), Mehmet Keseratar (xx)



GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx) 15, Rudd (xxx) 11, Carter (xx) 10, Haciyeva (xx) 8, Lyons (xxx) 25, Freimanis (xx) 6, Can (xx) 6, Erol (x) 4



İSTANBUL BBSK: Tevfik (x) 2, Toolson (xxx) 13, Bircevic (x) 3, Thompson (xxx) 11, Buckner (xxx) 24, Klobucar (xx) 9, Buva (xx) 10



1'İNCİ PERİYOT: 25-15



İLK YARI: 44-36



3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-47



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul BBSK'yı 85-72 mağlup etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, maçın ilk 5 dakikasına 12-7 önde girdi. Rakibine karşı Lyons'un sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde tamamlandı.



İkinci periyotta baskısını sürdüren ev sahibi takıma karşı sayı üreten İstanbul ekibi, farkı üçe indirdi. Ancak Gaziantep Basketbol, üst üste bulduğu sayılarla devreyi 44-36'lık üstünlükle kapattı.



Üçüncü periyotta oyundaki etkisini artıran Gaziantep Basketbol, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Top çalmalarda rakip parkede sık sık sayı üreten Gaziantep Basketbol bu çeyreği de 24 sayı farkla 71-47 önde tamamladı.



Maçın son periyodunda rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen ev sahibi takım, aradaki farkı 18'in altına düşürmedi. Sayı üstünlüğünü sürekli koruyan Gaziantep Basketbol, Lyons'un 25 sayıyla en skorer oyuncu olduğu karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.



- Gaziantep