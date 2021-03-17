Gaziantep Başkanı Büyükekşi: "Bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok"
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Gaziantep Başkanı Büyükekşi: "Bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok"

17.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:02
Gaziantep Başkanı Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacakları maçı iyi bir sonuçla tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacakları maçı iyi bir sonuçla tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor maçının kendileri adına büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Hem zirveyi hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynamaya devam ettiklerini anlatan Büyükekşi, "Ligde asla kolay maç yok. Bunun birçok örneğini yaşadık. Rakibimiz de saygıyı hak eden oldukça güçlü bir takım. Ancak elimizden geleni yaptığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacakları konusunda güveniyoruz. İnşallah alacağımız bu galibiyetle birlikte lige verilen araya moralli bir şekilde gireceğiz." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor maçının ardından yaklaşık 18 günlük bir araya gireceklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacağımız müsabaka sonrası milli takım maçları nedeniyle lige ara verilecek. Sonraki haftayı da bay olarak geçireceğiz. Yaklaşık 18 günlük bir araya sahip olacağız. Karşılaşmada en iyi skoru alıp, daha sonra da iyi bir kamp dönemi geçirmek zorundayız. Hocamız Sa Pinto ile yaptığımız görüşmelerde bunun altını çiziyoruz. Sonrasında yaklaşık 40 günlük süreçte 10'a yakın maç oynayacağız. Bu arayı iyi değerlendirdiğimiz takdirde üst sıralara daha da yaklaşacağımıza inanıyorum. Yeni Malatyaspor maçının ardından en iyi şekilde kamp sürecini tamamlayıp, ligin son düdüğüne kadar ayakta kalıp, fark yaratan bir takım olmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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