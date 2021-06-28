Gazeteci Enver Aysever, ihalesi iptal edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
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Gazeteci Enver Aysever, ihalesi iptal edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı

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Gazeteci Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin liralık 'okuryazarlık' ihalesi alması büyük tepkiyle karşılaşınca Başkan Tunç Soyer ihaleyi iptal etmişti. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever harekete geçti. Aysever, belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak söz konusu ihale kamuoyunun tepkisini çekmişti.

AYSEVER'DEN İLK SOMUT ADIM GELDİ

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

Gazeteci Enver Aysever, ihalesi iptal edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı

"İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"

Dava açma nedeninin kamuoyunda zedelenen itibarını onarmak olduğunu söyleyen Aysever,belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

Gazeteci Enver Aysever, ihalesi iptal edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
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Gazeteci Enver Aysever, ihalesi iptal edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı - Haberler Ekonomi
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