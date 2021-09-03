GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın TEKNOFEST finalistleriyle görüştü
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GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın TEKNOFEST finalistleriyle görüştü

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın TEKNOFEST finalistleriyle görüştü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Teknoloji

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak öğrencilerle buluştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan projelerin sergilendiği kampüsteki alana geçen Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerle görüştü, projeleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Özaydın, burada yaptığı konuşmada, GAÜN'ün TEKNOFES 2021'e en fazla başvuru yapan üniversite olduğunu belirtti.

Başvurudaki başarıya yarışlarda da sürdürmek istediklerine işaret eden Özaydın, şunları kaydetti:

"Takımlarımız iyi, bu takımlar var olduğu sürece başarılmayacak bir şey yok. Takım ruhuyla çalışıyoruz. Valimiz Davut Gül başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, ilçe belediye başkanlarımız ve bizde bunu takım ruhuyla yapıyoruz. Bu başarı takım ruhuyla çalışmanın sonucu. Bu birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece GAÜN özelinde Gaziantep şehri TEKNOFEST'te beklenen başarıyı yakalayacak. Eminim, başaracağız. Asla karamsar değilim. Emeği geçen herkese, genç beyinlere teşekkür ediyorum. Ufkumuz ve önümüz açık, durmak yok yola devam."

GAÜN Koordinatörü Dr. Ali Osman Arslan ise GAÜN'lü 22 takımın finalist olduğunu ve 4 takımın da sonuçlarının açıklanmasının beklediklerini bildirdi.

Ödül almak istediklerine dikkati çeken Arslan, "Gençlerimize güveniyoruz. Takımlarımızın hepsi çok iyi hazırlandılar. Üniversitemiz, Gaziantep tek yumruk oldu. Takımlarımızı buradan finale uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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