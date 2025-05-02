Milyonlarca vatandaşın kullandığı Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle, banka tarafından yapılan açıklamada "Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi. Banka ayrıca sorun nedeniyle tüm şubelerin gece yarısına kadar açık olacağını duyurdu. Garanti neden çöktü, Garanti mobile neden 6 saat girilemedi?

GARANTİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Garanti BBVA, mobil hizmetlerde yaşanan erişim sorununa ilişkin "Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde kriz yaşanıyor. Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Mobil hizmeti kullanamayan kullanıcılar, adeta isyan etti. Sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getiren vatandaşlar, çok sayıda paylaşım yaptı.

BANKADAN AÇIKLAMA

Öte yandan Garanti BBVA, yaşanan erişim sorununa ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denilirken; saatler sonra yapılan bir diğer açıklamada sorunun kaynağının bir siber saldırı olmadığı kaydedildi.

"HERHANGİ BİR SİBER SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

YENİ DÜZENLEME DE DUYURULDU

Bankadan yapılan son açıklamada ise sorun nedeniyle yapılan yeni bir düzenleme kamuoyuna duyuruldu. "Bankamız dijital kanallar ve Çağrı Merkezimizde yaşanan teknik aksaklık devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denilen açıklamada, AVM'lerde bulunanlar hariç tüm şubelerin gece 00:00'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00'a kadar açık olacaktır" denildi.

SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.