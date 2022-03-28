Xbox Game Pass için iki oyun daha onaylandı

Geçtiğimiz haftalarda Xbox Game Pass'e Zero Escape üçlemesi ve Ultimate aboneleri için F1 2021 dahil olmak üzere altı farklı oyun eklendi. Önümüzdeki haftalar için ise Crusader King 3 ve Weird West ilk Xbox Game Pass'in lansmanı olarak geliyor. Bunların yanı sıra Future Games Show Spring Showcase 2022 etkinliği sırasında Xbox Game Pass'e iki adet oyun daha ekleneceği bildirildi.

XBOX GAME PASS İÇİN İKİ OYUN DAHA ONAYLANDI

Etkinlik sırasında duyurulan oyunlardan biri Rocket League'in golf sürümüdür. Araçlarınızla beraber golf toplarını deliklere sokmaya çalışırken bir diğer yandan diğer oyuncular ile yarışıyorsunuz. En fazla sekiz oyuncu tarafından oynanabilen, arcade tarzı bir spor yarış oyunudur Turbo Golf Racing.

Xbox Game Pass'e eklenecek bir diğer oyun ise taktiksel nişancı oyunu Marauders'dir. Bilim kugu evreninde geçen, taktiksel birinci şahıs çok oyunculu yağmacı nişancı oyunu olan Marauders'de bir uzay korsanı olarak, düşmanca bir savaş alanında gezip hayatta kalmaya çalışmaktasınız.

Yakında çıkış yapacak Turbo Golf Racing ve Marauders, ilk günden Xbox Game Pass aboneliğine katılacak.