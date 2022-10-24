Victoria 3 sistem gereksinimleri neler? Victoria 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Paradox Development Studio'nun geliştirip Paradox Interactive'in yayıncılığını yaptığı strateji oyunu Victoria 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Victoria 3 sistem gereksinimleri neler? Victoria 3 kaç GB? Victoria 3 kaç TL? Victoria 3 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et. Peki, Victoria 3 sistem gereksinimleri neler? Victoria 3 kaç GB? Victoria 3 kaç TL? Victoria 3 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Victoria 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R7 370 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R7 370
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660veya AMD RX 590
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Victoria 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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Victoria 3, 25 Ekim Salı günü piyasaya sürülecek.
Victoria 3'ün Steam'deki ön sipariş fiyatı 249,00 TL'dir. Victoria 3 Grand Edition ise 399,00 TL ile ön siparişe açıldı.
Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et.