Paradox Development Studio'nun geliştirip Paradox Interactive'in yayıncılığını yaptığı strateji oyunu Victoria 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Victoria 3 sistem gereksinimleri neler? Victoria 3 kaç GB? Victoria 3 kaç TL? Victoria 3 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et. Peki, Victoria 3 sistem gereksinimleri neler? Victoria 3 kaç GB? Victoria 3 kaç TL? Victoria 3 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

VICTORIA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Victoria 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R7 370 ekran kartı gerektirmektedir.

VICTORIA 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R7 370

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

VICTORIA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660veya AMD RX 590

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

VICTORA 3 KAÇ GB?

Victoria 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

VICTORIA 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Victoria 3, 25 Ekim Salı günü piyasaya sürülecek.

VICTORIA 3 KAÇ TL?

Victoria 3'ün Steam'deki ön sipariş fiyatı 249,00 TL'dir. Victoria 3 Grand Edition ise 399,00 TL ile ön siparişe açıldı.

VICTORIA 3 KONUSU NE?

Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et.