Vaşak Okulu hakkındaki tüm detaylar! Vaşak Okulu tarihi nedir?

Vaşak Okulu, 1273 yılında Joel, Gaetan, Dragonfly, Lambert ve Keira Metz tarafından Dyn Marv Caravan'ı Nilfgardlı askerlerden geri almaya çalıştıktan sonra kurulmuş bir Witcher okuludur. Vaşak Okulu'nun ataları Kurt Okulu ve Kedi Okulu'dur. Vaşak Okulu'nun kurulması Kurt Okulu'nun resmi olarak yıkılmasının ardından ortaya çıktı. Kurt Okulu'ndan geriye kalan üyeleri Eskel, Geralt of Rivia ve Lambert, Vesemir'in ölümünden sonra Kurt Okulu'ndan ayrıldılar.

Kurt Okulu'nun son aktif üyesi olarak çalışmalarına devam eden Eskel, bir söylentilere göre Manticore Okulu'na katılmak için doğuya doğru yürüdü. Lambert ise yeni bir hayata başlamak için sevgilisi Keira Metz ile güneye doğru yürüdü. Vaşak Okulu'nun kökeninde yer alan bir diğer bilgiye göre ise usta kedi büyücülerinin askerler tarafından ele geçirilen okullarının karavanını kurtarma niyetiyle ortaya çıktığı bildiriliyor.

Kedi Okulu'nun diğer üyeleri Lambert ve Keira Metz arasında kısa bir sohbetin ardından ortaya çıktı ve daha sonralarında karavanı kurtarmak için güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Lambert'in amacı belirgindi, arkadaşı Aiden'i onurlandırmak ve mirasının bir şekilde devam etmesini sağlamak. Bu konuşmadan sonra, Kedi Okulu'nun diğer üyeleri tarafından lider seçildi ve Lambert, okulda bir reform yapmaya karar verdi. Üçüncü ve en radikal reform olmasıyla beraber Kedi Okulu, Vaşak Okulu'na dönüştürüldü.

Keira, mutajenlerin iyileştirilmesine yardım etti. Büyücü tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, büyücülerin sahip olduğu bağışıklık nedeniyle Catriona Vebası'nın tedavisini bulmaya yol açtı.

İKİNCİ WITCHER TURNUVASI

1290 yılına gelindiğinde okul tamamen faaliyete geçti ve yeni witcher oluşturdu. Lambert'in liderliğinde diğer okullara kötü şöhretli kedilerin artık var olmadığını ve onlar için yeni bir dönemin başladığını göstermek için ikinci bir witcherlar turnuvası düzenledi. Bu yıla kadar Keira Metz, Lambert ile yaşadığı duygusal sorunlar nedeniyle okul büyücüsü görevinden alındı ve yerine Perignon geldi.

Bu turnuva, Sıçan Okulu'nun cadıları hariç, o zamanlar ünlü tüm okulların üyelerinin katıldığı Kaer Morhen harabelerinde yapıldı. Turnuvayı ise Baykuş Büyücüler Okulu kazandı.

YENİ KITA

1310 yılına kadar, Batı Kıtası'nın kolonileşmesi başladı, bu da okula yol açacaktı, çünkü bu bölgenin bilinmeyen canavarlarıyla yüzleşmek için bu bölgelere taşınmaları gerekiyordu. Böylece Vaşak Okulu, yeni Dünya'da kendini kuran ilk okul olarak tarihe geçti. Onlara daha fazla saygın kazanmak ve neredeyse kurtların geçmişte sahip olduğu saygınlığı geri kazanmaya çabaladılar.

Vaşak Okulu'ndan başarısız olan bazı cadıların, okuldan atıldıktan sonra, Eski Kıta'daki Kedi Okulu'nu diriltmek için yeniden canlandığı rivayet edilir, ancak bu sadece bir söylentidir ve doğrulanmış hiçbir kaynak yoktur.

Vaşak Okulu zırhları üretilmeye başlandıktan sonra ise ekipmanlar çok fazla ham hasar vermek yerine ölümcül kritik darbeler verebilmektedir. Kedi Okulu ile benzerlikleri çokça bulunmaktadır.

Vaşak Okulu'nun bilinen üyeleri arasında Lambert, Joel, Gaetan, Chireadan of New Cintra, Frank, Keman, Henryk of Lyria, Schrödinger, Jad Karadin, Witcher olarak bilinirken Dragonfly, Hilde, Rhona, Tempest, Isabelle of Toussaint ve Mozeh of Verden, Witcheress üyeleri olarak biliniyor. Vaşak Okulu'nda yer alan büyücüler ise Keira Metz, Adolar Wagner, Perignon ve Franz Kniprode'dur.