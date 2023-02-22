VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi 5. Hafta 3. Gün maçları sonuçlandı

VALORANT Challengers Türkiye birlik Ligi'nin 5. Hafta 3. Gününde İstanbul Wildcats – Fire Flux Esports, Papara SuperMassive – Fenerbahçe Espor ve Digital Athletics – Galatasaray Espor maçları oynandı. Salı günü oynanan maçlarda Fire Flux Esports, Papara SuperMassive ve Galatasaray Espor takımları galibiyet ile ayrıldı.

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS nişancı oyunu VALORANT'ın Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin 5. Hafta 3. Gün karşılaşmaları 21 Şubat Salı günü oynandı. İstanbul Wildcats – Fire Flux Esports, Papara SuperMassive – Fenerbahçe Espor ve Digital Athletics – Galatasaray Espor Fire Flux Esports, Papara SuperMassive ve Galatasaray Espor galibiyet ile ayrıldı.

FIRE FLUX ESPORTS 2 – 0 İSTANBUL WILDCATS

Ligde liderliğini korumaya devam eden Fire Flux Esports, İstanbul Wildcats'e karşı oynadığı Icebox haritasında 13-6 kazandı ve ikinci harita Lotus'ta skorun 12-12 eşitliğinin ardından uzatmalara gidildi. Uzatmalarda 14-12 kazanan Fire Flux Esports, İstanbul Wildcats'i mağlup etti.

FENERBAHÇE ESPOR 0 – 2 PAPARA SUPERMASSIVE

Liderlik yarışında yer alan Papara SuperMassive, Fenerbahçe Espor'a karşı oynadığı ilk harita Ascent'te 13-11'lik skor ile seride 1-0 öne geçti. İkinci harita Pearl'de ise 13-6 kazanan Papara SuperMassive, seride 2-0 öne geçerek Fenerbahçe Espor'u mağlup etti.

DIGITAL ATHLETICS 0 – 2 GALATASARAY ESPOR

Play-off'lara katılabilmek için mücadele veren Galatasaray Espor, ilk harita Fracture'da 13-9 kazanarak seride 1-0 öne geçti. İkinci harita Ascent'te ise 12-12 eşitliğin ardından uzatmalara gidildi ve 14-12 kazanarak seride 2-0 öne geçen Galatasaray Espor, Digital Athletics'i mağlup etti.