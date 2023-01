Motosiklet severler için efsaneleşmiş bir rota olan Isle of Man TT veya Tourist Trophy olarak da bilinen bir rotada 200 km'ye yayılan yollarda pratik yapabileceğiniz motosiklet yarış simülasyonu TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3'ten oynanış fragmanı yayınlandı.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3'ün oynanış fragmanı, PlayStation'ın resmi YouTube hesabında yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 300km/h'a ulaşan motosiklet ile Isle of Man pistine bir bakış atmamızı sağladı.

TT ISLE OF MAN RIDE ON THE EDGE 3'TEN OYNANIŞ FRAGMANI GELDİ

Paylaşılan bu ilk oynanış videosu için, Snaefell Mountain Course'un 1:1 ölçeğinde yeniden üretilmiş Isle of Man TT yarışının birinci bölümünü keşfedeceksiniz. Bray Hill'den Ballacraine'e kadar birçok tehlikenin yanı sıra ikonik binalar ve kiliseler, Railway Inn, Twisted Chimneys of Glen Vine veya Crosby Hotel gibi sürprizler de sizi bekliyor.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3'te hızlı yarış, kariyer modu, çevrimiçi çok oyunculu, haftalık ve aylık yarışlar bulunmaktadır. İster Supersport ister Superbike sınıfında yarışın, 32 farklı pistte ve 200 km'den fazla yolda yarışabilirsiniz.

Isle Of Man TT, dünyadaki en zorlu, en tehlikeli ve en muhteşem yarıştır. Man Adası yollarında 60 km'nin üzerinde bir parkurdur, 264 viraj içerir ve yarış için özel olarak hazırlanmış yüksek güçlü bisikletler gerektirir. Bu yarışta yarışan sürücüler, en büyük ödülü kazanma şansı için tüm hayatlarını eğitiyor: Isle of Man TT'nin taçlandırılmış şampiyonu olmak.

TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X|S için Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.