Creative Assembly'nin geliştirip SEGA'nın yayınladığı tarihsel strateji savaş oyunu Total War: Three Kingdoms'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri neler? Total War: Three Kingdoms kaç GB? Detayları haberimizde…

Total War : THREE KINGDOMS, antik Çin boyunca yaşanan destansı çatışmaları yeniden ele alan, birden fazla ödül kazanmış ilk strateji serisidir. İmparatorluk kurma, devlet yönetimi ve çarpıcı gerçek zamanlı muharebelerle düşman topraklarını fethetme gibi özellikleri sürükleyici bir sıra tabanlı sefer oyunuyla birleştiren Total War: THREE KINGDOMS, kahramanlar ve efsaneler çağında seriyi yeniden tanımlıyor. Peki, Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri neler? Total War: Three Kingdoms kaç GB? İşte detaylar…

TOTAL WAR THREE KINGDOMS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Total War Three Kingdoms'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core çift çekirdekli işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 650 Ti veya Intel HD Graphics 620 ekran kartı gerektirmektedir.

TOTAL WAR THREE KINGDOMS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Intel HD 7850 veya Intel UHD Graphics 620

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

TOTAL WAR THREE KINGDOMS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD R9 Fury X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

TOTAL WAR THREE KINGDOMS KAÇ GB?

Total War: Three Kingdoms'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.