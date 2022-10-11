Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri neler? Total War: Three Kingdoms kaç GB?
Gamegar Haberleri
Creative Assembly'nin geliştirip SEGA'nın yayınladığı tarihsel strateji savaş oyunu Total War: Three Kingdoms'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri neler? Total War: Three Kingdoms kaç GB? Detayları haberimizde…
Total War : THREE KINGDOMS, antik Çin boyunca yaşanan destansı çatışmaları yeniden ele alan, birden fazla ödül kazanmış ilk strateji serisidir. İmparatorluk kurma, devlet yönetimi ve çarpıcı gerçek zamanlı muharebelerle düşman topraklarını fethetme gibi özellikleri sürükleyici bir sıra tabanlı sefer oyunuyla birleştiren Total War: THREE KINGDOMS, kahramanlar ve efsaneler çağında seriyi yeniden tanımlıyor. Peki, Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri neler? Total War: Three Kingdoms kaç GB? İşte detaylar…
Total War Three Kingdoms'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core çift çekirdekli işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 650 Ti veya Intel HD Graphics 620 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Intel HD 7850 veya Intel UHD Graphics 620
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD R9 Fury X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Total War: Three Kingdoms'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.