The Mandalorian, Unreal Engine 5 ile geliştirildi

Unreal Engine 5 oyun motoru ile hayran konsept tasarımları yapan YouTube kanalı TeaserPlay'den bir yeni video daha geldi. Star Wars evrenindeki The Mandalorian'ın oyunu olsaydı ve Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl bir oyun ortaya çıkacaktı sorusuna cevap niteliğinde bir video yayınladı.

The Mandalorian dizisinin baş karakteri Din Djarin'i kontrol ettiğimiz açık dünya aksiyon oyunu halinde geliştirilen The Mandalorian oyununa bir bakış atmamız sağlandı.

THE MANDALORIAN OYUNU UNREAL ENGINE 5'TE GELİŞTİRİLDİ

TeaserPlay adlı YouTube kanalı daha önce birçok kez video oyunlarının Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilseydi nasıl gözükeceğine dair hayran tasarım konseptleri geliştirdi. Bu kez ise The Mandalorian oyununu Unreal Engine 5 ile geliştirdi.

YouTube kanalında yayınladığı iki buçuk dakikalık videoda Star Wars evrenindeki gezegenlerden birinde Din Djarin'in uzay gemisi Razor Crest'e binerek dünyaya yolculuk yapıyor.

Videonun açıklamasında Unreal Engine 5'te açık dünya "Star Wars The Mandalorian" oyunu hayal etmek Star Wars tabanlı bir açık dünya oyunu geliştirilmeyeli uzun zaman oldu" dedi. Açıklamasının devamında ise "bu videomuzda bu olası oyunu Unreal Engine 5'te High End ile hayal etmeye çalıştık. Işın izleme, Lümen, Nanite ve daha fazlası gibi grafik özellikleri gezegeni her an terk edebileceğiniz ve içinde hızlı hareketlere edebileceğiniz bir oyun." şeklinde açıklamada bulundu.