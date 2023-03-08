The Mageseeker ne zaman çıkacak? Kaç TL?

Riot Forge'un hack and slash türündeki rol yapma oyunu The Mageseeker: A League of Legends Story'nin ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alırken oyunun fiyatı da araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, The Mageseeker ne zaman çıkacak? The Mageseeker kaç TL? Detayları haberimizde…

Digital Suns tarafından geliştirilen The Mageseeker, League of Legends evreninde geçen bir aksiyon rol yapma oyunudur. Uzun yıllar süren easetinden kurtulan büyücü Sylas olarak oynayacağınız hack and slash oyununda bir zamanlar Sylas'ı esaret altında tutan zincirleri kullanarak Demacia'yı sihir avcılarının zulmünden kurtaracağınız The Mageseeker ne zaman çıkacak? The Mageseeker kaç TL? İşte detaylar…

THE MAGESEEKER NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Mageseeker: A League of Legends Story, 18 Nisan 2023 tarihinde Steam, Epic Games ve Nintendo için piyasaya sürülecek.

THE MAGESEEKER FİYATI NE KADAR?

The Mageseeker'ın Steam fiyatı299,00 TL'dir. Oyunun Deluxe Edition ön sipariş fiyatı ise 399,00 TL ile siparişe açıldı.