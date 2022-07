The Lord of the Rings: Gollum birkaç ay daha ertelendi

J.R.R. Tolkien'ın orta dünyasının sevilen karakteri Gollum'un yüzüğü kaybettikten sonraki hikayesini ele alan The Lord of the Rings Gollum'un çıkış tarihinin ertelendiği geliştirici ekip Daedalic Entertainment tarafından bildirildi.

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM'DAN ERTELENME KARARI

Geliştirici ekip Daedalic Entertainment'ın yaptığı duyuruda daha nefes kesen bir dünya ve olağanüstü bir hikaye sunmak için uğraştıklarını bildirdi ve oyunun çıkış tarihinin birkaç ay daha ertelendiği bildirildi.

Öncelikle bugüne kadar gösterdiğiniz sabır ve destek için hepinize teşekkür ederiz. Son birkaç yıldır, ekibimiz size nefes kesen bir dünyada olağanüstü bir hikaye sunmak, sihir ve harikalarla dolu olmak için çok çalışıyor.

Topluluğumuzun beklentilerini karşılamaya ve Gollum'un anlatılmamış hikayesini J.R.R. Tolkien'in vizyonunu onurlandıracak şekilde ortaya çıkarmaya kararlıyız.

Bununla birlikte, mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için, Yüzüklerin Efendisi: Gollum'un piyasaya sürülmesini birkaç ay zorlamaya karar verdik. Yakın gelecekte sizi kesin bir zamanlama ile güncelleyeceğiz.

Tutkulu topluluğumuz için minnettarız ve bu eşsiz macerayı yakında sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM NE ZAMAN ÇIKACAK

The Lord of the Rings Gollum'un 1 Eylül'de çıkış yapması beklenirken birkaç ay daha ertelenme kararı ardından oyunun çıkışı Ekim 2022 veya Ocak 2023 olarak tahmin ediliyor.

İlk olarak 2019 yılında duyurulan The Lord of the Rings Gollum, The Fellowship of the Ring'in (Yüzük Kardeşliği) ilk bölümlerinde yüzüğü kaybettikten sonraki Gollum'un hayatını anlatıyor. Oyuncular Gollum veya Smeagol kişiliklerinin yanında olup olmadıklarına bağlı olarak düşmanlara saldırabilecekler.