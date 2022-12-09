The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB?
Gamegar Haberleri
Naughty Dog'un geliştiriciliğini yapıp PlayStation PC'nin yayıncılığını üstlendiği sevilen PlayStation özel oyunu PC kullanıcıları için çıkış yapacak. The Last of Us Part 1 PC'ye çıkmasının ardından ise oyunu oynamak isteyenler, The Last of Us Part 1'in PC sistem gereksinimlerini araştırmaya başladı. Peki, The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC minimum sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB? Detayları haberimizde…
PlayStation oyunlarının birer birer PC kullanıcıları için piyasaya sürülmesinin ardından bir sonraki oyun ise The Last Of Us Part 1 oldu. Steam ve Epic Games'te listelenen The Last of Us Part 1'in PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC minimum sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB? İşte detaylar…
The Last of Us Part 1'in PC sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sistem gereksinimleri yayınlandığınca haber güncellenecektir.
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- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
The Last of Us Part 1 PC'yi oynayabilmek için gerekli boş alan henüz açıklanmadı.