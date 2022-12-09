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The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB?

Gamegar Haberleri

The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB?

Naughty Dog'un geliştiriciliğini yapıp PlayStation PC'nin yayıncılığını üstlendiği sevilen PlayStation özel oyunu PC kullanıcıları için çıkış yapacak. The Last of Us Part 1 PC'ye çıkmasının ardından ise oyunu oynamak isteyenler, The Last of Us Part 1'in PC sistem gereksinimlerini araştırmaya başladı. Peki, The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC minimum sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB? Detayları haberimizde…

PlayStation oyunlarının birer birer PC kullanıcıları için piyasaya sürülmesinin ardından bir sonraki oyun ise The Last Of Us Part 1 oldu. Steam ve Epic Games'te listelenen The Last of Us Part 1'in PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, The Last of Us Part 1 PC sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC minimum sistem gereksinimleri neler? The Last of Us Part 1 PC kaç GB? İşte detaylar…

The Last of Us Part 1'in PC sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sistem gereksinimleri yayınlandığınca haber güncellenecektir.

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  • Depolama : Açıklanmadı

  • İşletim Sistemi : Açıklanmadı
  • İşlemci : Açıklanmadı
  • Bellek : Açıklanmadı
  • Ekran Kartı : Açıklanmadı
  • Depolama : Açıklanmadı

The Last of Us Part 1 PC'yi oynayabilmek için gerekli boş alan henüz açıklanmadı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Last of Us Part 1 The Last of Us Gamegar Haberler

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