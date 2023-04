The Last of Us Part 1 PC sürümü için ilk güncelleme yayınlandı

28 Mart'ta Steam ve Epic Games için piyasaya sürülen The Last of Us Part 1'de oyuncular, optimizasyon sorunları ile karşı karşıya kaldı ve kimileri için oyun oynanmayacak bir hale döndü. Bu durumun farkına varan geliştirici ekip Naughty Dog, ilk güncellemenin 4 Nisan Salı günü geleceğini duyurmuştu ve beklenen güncelleme geldi. Önümüzdeki haftalar boyunca güncellemeler gelmeye devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda PlayStation konsolları için piyasaya sürülen "The Last of Us Part 1", büyük bir hayran kitlesine sahip olan popüler bir hayatta kalma-korku oyunudur. Oyun, Sony'nin PlayStation için özel olarak yayınladığı birçok oyun gibi yalnızca konsol oyuncuları tarafından oynanabiliyordu. Ancak son zamanlarda, oyunun PC sürümü duyuruldu ve bu, birçok oyuncu için sevindirici bir haber oldu. Oyunun PC sürümü, birkaç ay önce yayınlandı ve şimdi ilk PC güncellemesi de yayınlandı.

THE LAST OF US PART 1 PC GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Güncelleme, oyunun PC sürümü için gelen ilk büyük güncelleme olma özelliği taşıyor. Yayınlanan güncelleme, oyunun grafiklerini ve performansını iyileştirmek için bir dizi düzeltme ve ayar içeriyor. Ayrıca, oyunun kontrollerinde de bazı iyileştirmeler yapılmış. Oyuncuların artık daha hassas bir kontrol sistemi ile oyunu oynamaları mümkün olacak. İşte giderilen hatalar:

Xbox oyun kumandası çubuğu girişlerinin kısa süreliğine yanlışlıkla sıfır olarak okunmasına neden olabilen bir sorun düzeltildi

Ayarlar altındaki Grafikler menüsündeki 'Varsayılana Sıfırla' işlevinin yanlış seçimler yapmasına neden olan bir sorun düzeltildi

HUD performans izleyicilerinin etkinleştirildiğinde performansı etkileyebileceği bir sorun düzeltildi

Tam Ekran ve Pencereli modlar arasında geçiş yapmak için [ALT+ENTER] tuşlarını kullanırken kilitlenme oluşmasına neden olan bir sorun düzeltildi

Oyunun sonundan kredi dizisine geçiş sırasında bellek çökmesi oluşmasına neden olan bir sorun düzeltildi

Oyun başlatılırken çökmeye neden olabilen bir sorun düzeltildi

Geliştiricilere daha fazla bilgi sağlamak için ek kilitlenme raporu günlükleri eklendi

Bellek gereksinimlerini azaltmak ve Yetersiz Bellek çökmelerini en aza indirmek için PSO önbellek boyutu azaltıldı

Geliştirici izleme amacıyla ek tanılama eklendi

Oyun ve sinematikler sırasında performansı artırmak için artırılmış animasyon akışı belleği

İlk açılışta çökme düzeltmesi

Bazı kullanıcıları etkileyen çeşitli performans ve aksaklık ile ilgili sorunlar düzeltildi.

Not : Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı ek iyileştirmeler ve incelemeler devam etmektedir.

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı ek iyileştirmeler ve incelemeler devam etmektedir. Gölgelendirici yapısıyla ilgili kilitlenmeleri ve diğer yaygın olarak bildirilen kararlılık sorunlarını araştırmaya yardımcı olmak için ek kilitlenme tanılama bilgileri eklendi.

Sonuç olarak, "The Last of Us Part 1" için yayınlanan ilk PC güncellemesi, oyunu oynayanların deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Bu güncelleme, oyunun performansını ve grafiklerini iyileştirirken, oyuncuların oyunu daha rahat ve daha keyifli bir şekilde oynamalarını sağlıyor.