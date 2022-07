The Last of Us Part 1'den 10 dakikalık özellik ve oynanış fragmanı yayınlandı

PlayStation'ın yayınlanan videosunda Naughty Dog'un eş başkanı Neil Druckmann başta olmak üzere oyun üzerinde çalışan ekip, The Last of Us Part 1'in PS5 için yeniden yapılması, oyunun özellikleri ve oynanış videosunun yer aldığı video yayınlandı.

THE LAST OF US PART 1 FRAGMANI YAYINLANDI

The Last of Us ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldüğünde NPC yapay zekaları konusunda sıkıntılıydı ve bununla birlikte yeni versiyonunda NPC'leri kontrol etmek adına daha modern sisteminden yola çıkıyor, birlikte çalışmada daha iyi olmalarını sağlıyorlar.

Fragmanda karakterlerin animasyonlarında revizyonların yapıldığı görülüyor ve doku paketlerinde PS5 için büyük ölçüde iyileştirilme yapıldığı fark ediliyor.

The Last of Us Bölüm I'in Oyun Direktörleri ile yapılan röportajları ve ekibin oyuna nasıl girdiğini ve sevilen oyunu sıfırdan nasıl yeniden oluşturduğunu derinlemesine inceleyin. Dualsense entegrasyonundan Naughty Dog'un tescilli motoruyla yeni hareket eşleştirme teknolojisine, The Last of Us hikayesini yepyeni bir şekilde deneyimleyin.

THE LAST OF US PART 1 KONUSU

200'den fazla Yılın Oyunu Ödülü sahibi, PlayStation®5 konsolu için tamamen yeniden tasarlandı. The Last of Us™ ile tek oyunculu hikaye anlatımı için yeni bir çıta oluşturan oyunu tekrar ziyaret edin ve her eylemin Joel ve Ellie için acımasız bir sonucu olduğu harap olmuş ve sertleşmiş bir dünyayı keşfedin.

The Last of Us Part 1 şu anda PS5 için 700,00 TL fiyat ile ön siparişe açık ve 2 Eylül 2022'de çıkış yapacak. İlerleyen tarihlerde ise PC kullanıcıları için de buluşacak.