The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu

9 Aralık gecesi Los Angeles Microsoft tiyatro salonunda düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliğinde birçok kategoride ödül sahiplerini buldu. 2022 yılının en iyi oyunu ödülü ise bu ödüller arasında en çok merak edileni oldu. Peki, The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülü kim kazandı? Detayları haberimizde…

The Game Awards 2022'de Yılın Oyunu ödülünün adayları A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 arasında seçildi. Peki, The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

THE GAME AWARDS 2022 YILIN OYUNU: ELDEN RING

2022 yılının en iyi oyunu kategorisinde her ne kadar 6 aday olsa da aslında yarışma 2 oyun arasında yapıldı: Elden Ring ve God of War Ragnarok. The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünün sahibi ise Elden Ring oldu.

THE GAME AWARDS 2022 ELDEN RING ALDIĞI ÖDÜLLER

Yılın Oyunu

En İyi Oyun Yönetmeni

En İyi Sanat Yönetmeni

En İyi RPG Oyunu

THE GAME AWARDS 2022 GOD OF WAR RAGNAROK ALDIĞI ÖDÜLLER