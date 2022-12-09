The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu
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9 Aralık gecesi Los Angeles Microsoft tiyatro salonunda düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliğinde birçok kategoride ödül sahiplerini buldu. 2022 yılının en iyi oyunu ödülü ise bu ödüller arasında en çok merak edileni oldu. Peki, The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülü kim kazandı? Detayları haberimizde…
The Game Awards 2022'de Yılın Oyunu ödülünün adayları A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 arasında seçildi. Peki, The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…
2022 yılının en iyi oyunu kategorisinde her ne kadar 6 aday olsa da aslında yarışma 2 oyun arasında yapıldı: Elden Ring ve God of War Ragnarok. The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülünün sahibi ise Elden Ring oldu.
- Yılın Oyunu
- En İyi Oyun Yönetmeni
- En İyi Sanat Yönetmeni
- En İyi RPG Oyunu
- En İyi Anlatım
- En İyi Oyun Müziği
- En İyi Ses Tasarımı
- En İyi Performans
- En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Erişilebilirlikte İnovasyon